Calciomercato Juventus | niente da fare per Wesley è fatta per il suo trasferimento alla Roma! Cifre e dettagli dell’operazione con il Flamengo

Calciomercato Juventus: è fatta per il trasferimento di Wesley alla Roma dal Flamengo. Cifre e dettagli dell’operazione. La Roma ha il suo nuovo padrone della fascia destra. Dopo un lungo e intenso corteggiamento, la dirigenza giallorossa ha chiuso l’operazione per Wesley, talentuoso esterno del Flamengo. Come annunciato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’affare è ormai concluso e i club stanno scambiando i documenti. Per l’annuncio ufficiale, però, bisognerà attendere l’ultimo tassello di un complesso effetto domino. I dettagli dell’operazione: un affare da 30 milioni. Per assicurarsi le prestazioni di Wesley, terzino brasiliano classe 2003, la Roma ha messo sul piatto un investimento importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: niente da fare per Wesley, è fatta per il suo trasferimento alla Roma! Cifre e dettagli dell’operazione con il Flamengo

In questa notizia si parla di: wesley - roma - operazione - juventus

Roma, Wesley convocato dal Flamengo. Spunta il like sul post di compleanno dei giallorossi - Wesley vuole soltanto la Roma e lo ha dimostrato in tutti i modi possibili. Il terzino del Flamengo è ormai a un passo dal vestire la maglia giallorossa e la trattativa è arrivata alla fase conclusiva.

Calciomercato Roma, Wesley convocato per la sfida tra Flamengo e San Paolo - La Roma è pronta a piazzare il primo colpo di mercato estivo. Dopo settimane di trattative e contatti serrati, il club giallorosso è vicino alla chiusura per Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo.

Wesley escluso dalla foto del Flamengo: nuovo indizio verso la Roma? - Manca sempre meno alla sfida tra Flamengo e San Paolo, valida per la tredicesima giornata del Brasileirão, ma a rubare la scena non è solo l’attesa per il big match.

La #Roma non demorde per #Wesley Il #Flamengo apre all'operazione, ma prima vuole fare questo Vai su X

Emerson Royal-Besiktas salta? C’è il Flamengo per il dopo Wesley. La Roma aspetta ? Sembrava tutto fatto per l’approdo in Turchia di Emerson Royal, da giorni in fase di trattativa avanzata con il Besiktas, e invece ecco il colpo di scena: sul brasiliano è Vai su Facebook

Calciomercato 2025, le news di giovedì 24 luglio; Calciomercato live oggi: Napoli su Sterling, la Roma attende Wesley, Colpani piace alla Cremonese; Wesley, obiettivo Juve e idea Roma: la possibile operazione con l’Everton.

Calciomercato Juventus: niente da fare per Wesley, è fatta per il suo trasferimento alla Roma! Cifre e dettagli dell’operazione con il Flamengo - Dopo un lungo e intenso corteggiamento, la dirigenza giallorossa ha chiuso l’operazione per Wesley, talentuoso esterno ... Riporta juventusnews24.com

Calciomercato live oggi: Napoli su Sterling, la Roma attende Wesley, Colpani piace alla Cremonese - Calciomercato live, le trattative di oggi venerdì 25 luglio 2025. Scrive ilmattino.it