Sono stati tre fino a questo momento gli acquisti della Juventus in questa prima parte di calciomercato. Dopo David e Conceicao, nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità dell’approdo in bianconero di Joao Mario, sbarcato a Torino nell’ambito di un’operazione con il Porto, che ha invece accolto Alberto Costa. Conclusa questa trattativa, per i bianconeri è tempo di pensare ai prossimi step per migliorare la rosa, a partire dalla porta. Montipò il primo nome se parte Perin. Tra i pali la situazione resta ancora da definire con certezza per quanto riguarda il ruolo di secondo portiere. Di Gregorio sarà infatti il numero uno della Juventus anche nella prossima stagione, con Tudor che fin dal suo arrivo gli ha cucito addosso il ruolo da titolare a discapito di Mattia Perin, che invece potrebbe essere alla conclusione della sua avventura in bianconero. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Calciomercato Juventus, Montipò in lizza per la porta. Le ultime su Sancho e Molina