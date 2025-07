Calciomercato Juventus il punto sulle uscite | non solo Weah e Nico Gonzalez Altri top verso l’addio | gli scenari che potrebbero aprirsi

Calciomercato Juventus, il punto sulle uscite: non solo Weah e Nico Gonzalez. Tutto quello che c’è da sapere. L’assenza ingiustificata di Douglas Luiz, centrocampista della Juventus, ha aperto un vero e proprio caso in casa bianconera. Il brasiliano, che non si è presentato al raduno, dovrà affrontare le conseguenze disciplinari della sua scelta e sarà a Torino la settimana prossima. La sua partenza, già in discussione prima di questa rottura, potrebbe presto concretizzarsi, con diversi club pronti a fare un’offerta. Il calciomercato Juventus, infatti, ha messo in conto la cessione di Luiz già da tempo, ma questo episodio ha accelerato la necessità di pianificare le cessioni in maniera più incisiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, il punto sulle uscite: non solo Weah e Nico Gonzalez. Altri top verso l’addio: gli scenari che potrebbero aprirsi

In questa notizia si parla di: juventus - punto - uscite - weah

Juventus, un punto conquistato con la Lazio - Una battaglia epica La Juventus ha conquistato un punto con la Lazio, un prezioso pareggi per 1-1. In una partita intensa, i bianconeri hanno sbloccato il risultato nella ripresa, ma un’espulsione ha complicato nettamente i piani, lasciando la squadra in dieci e culminando nel gol del pareggio laziale.

Conferenza stampa Tudor post Bologna Juve: «Partita di sostanza della Juventus e punto che ci dà fiducia. Ogni gara va preparata come una finale» - di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor post Bologna Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 35ª giornata di Serie A 2024/25.

Yildiz punto di riferimento della Juventus, Della Valle sicura: «Senza di lui è una squadra povera a livello qualitativo. Con la Lazio sarebbe stata tutta un’altra partita» - di Redazione JuventusNews24 Yildiz Juve: Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così in esclusiva a Juventusnews24 dopo Lazio Juve del turco.

.@juventusfc, attese in giornata le ufficialità in entrata di Conceição e in uscita di Mbangula. Da Weah a Sancho: il punto sul mercato bianconero Vai su X

Cessioni Juve: Costa, doppia frenata! Weah in discesa e novità dal Genoa Il punto sui giocatori in uscita dei bianconeri: dalle novità sul portoghese che si allontana dallo Sporting alla situazione Mbangula C’è parecchio fermento intorno ai cosiddetti esuberi bi Vai su Facebook

Weah e Alberto Costa in uscita, la Juventus pensa a Molina: contatti avviati con l'Atletico Madrid; Juventus, le uscite di Mbangula e Weah per Sancho. Vlahovic non fa sconti, in attacco spunta Nunez; Non solo Joao Mario: Juve, l’incastro Vlahovic-Molina con l’Atletico e i due parametri zero proposti.

Da Weah a Miretti, c’è una Juve con le valigie pronte: i milioni che potrebbero entrare in cassa - L’esterno statunitense vuole solo il Marsiglia, da cui manca l’offerta decisiva. Lo riporta msn.com

Weah tra Marsiglia e Premier League: la Juve prepara il terreno per la cessione ma non darà l’ok se… La condizione fondamentale - La condizione fondamentale Il futuro di Timothy Weah è ancora in bilico, ma una cosa ... Riporta juventusnews24.com