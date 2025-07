Calciomercato Juventus | Douglas Luiz tra assenza al ritiro e mercato | il futuro è lontano dalla Juventus

Non c’è solo il calciomercato a tenere con il fiato sospeso i tifosi della Juventus. Alla Continassa è il secondo giorno di ritiro della squadra guidata da Igor Tudor e l’assente è sempre lo stesso: Douglas Luiz. Il brasiliano, che ieri non si era presentato senza fornire giustificazioni, avrebbe comunicato alla società che si unirà al gruppo soltanto la prossima settimana. Nessuna spiegazione ufficiale, solo una mancata risposta alla convocazione, creando una frattura con il club difficile da ricucire. La dirigenza bianconera, guidata da Comolli, ha già fatto sapere che saranno presi provvedimenti disciplinari, molto probabilmente una multa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus: Douglas Luiz tra assenza al ritiro e mercato: il futuro è lontano dalla Juventus

