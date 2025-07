Calciomercato Juve: il club bianconero può trattare con il Milan per quell’esubero solo una volta arrivati in quel periodo clou!. Secondo quanto riportato da Alfredo PedullĂ sul proprio profilo X, ci sono voci di mercato che necessitano di chiarimenti riguardo al futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus. In particolare, il giornalista ha smentito alcune notizie che circolano sul mercato, come l’ipotesi che il Milan abbia fatto un’ offerta da 10 milioni di euro per il centravanti serbo. Inoltre, non corrisponde al vero che la valutazione della Juventus per Vlahovic sia fissata a 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Comolli tratta con il Milan per lui? L’affare potrebbe entrare nel vivo solo in un caso: cerchiata in rosso quella data! Cosa emerge