Calciomercato Inter, è arrivato l’annuncio del Cesena che ha salutato Giuseppe Prestia, prossima acquisto dell’Inter U23 di Vecchi. L’ Inter Under 23 ha ufficializzato oggi l’arrivo di Giuseppe Prestia, esperto difensore che si trasferisce dal Cesena. Prestia, classe 1991, è stato un pilastro della difesa bianconera nella scorsa stagione di Serie B, dove ha ricoperto il ruolo di capitano. La sua esperienza e la sua leadership hanno reso il difensore un punto di riferimento per il club romagnolo, che ha voluto salutare il suo capitano con parole di gratitudine e apprezzamento. Il Cesena ha infatti scritto un comunicato ufficiale per ringraziare Prestia, esprimendo il suo riconoscimento per l’impegno e la professionalitĂ mostrati durante il periodo trascorso al club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter U23, ufficializzato l’arrivo di Prestia! Il saluto del Cesena al difensore classe ’91

Prestia, Melgrati e Avitabile sono dei nuovi giocatori dell'Inter U23; Cesena, visite mediche per Zaro.

