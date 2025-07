Calciomercato Inter U23 ai dettagli la trattativa per Stuckler! Le ultime sul suo passaggio in nerazzurro

Calciomercato Inter U23, ai dettagli la trattativa per Stuckler dalla Cremonese! Le novità sul suo passaggio nella squadra B del club nerazzurro. David Stückler, attaccante classe 2005 di proprietà della Cremonese, è sempre più vicino a diventare un giocatore dell ‘ Inter Under 23. Il giovane talento, che lo scorso anno ha brillato con la Giana Erminio segnando 16 gol, è ormai diventato un obiettivo concreto per la squadra nerazzurra allenata da Stefano Vecchi. Secondo quanto riportato dal sito Cuoregrigiorosso.com, il calciomercato Inter si è inserita con decisione nella trattativa, e le due società sono ormai vicine a chiudere l’affare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter U23, ai dettagli la trattativa per Stuckler! Le ultime sul suo passaggio in nerazzurro

In questa notizia si parla di: inter - dettagli - trattativa - stuckler

Zalewski Inter, confermato il riscatto? Ecco quale sarà la cifra. I dettagli - di Redazione Zalewski Inter, confermato il riscatto? Ecco quale sarà la cifra. I dettagli sulla situazione del polacco.

Calciomercato Inter, vicina la definizione di Luis Henrique: le cifre e i dettagli - di Redazione Calciomercato Inter, a un passo dalla chiusura per Luis Henrique: tutte le cifre e i dettagli dell’affare.

Juventus, un altro ex dirigente passa all’Inter: ufficiale il nuovo ruolo nel club nerazzurro. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24 Juventus, un altro ex dirigente passa all’Inter: è ufficiale il nuovo ruolo nella società nerazzurra.

Novità Lookman, Buchanan, Pio Esposito, Under 23, il mercato dell'Inter e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4eyYkXy Avrai una community... Vai su Facebook

ESCLUSIVA CGR – Ai dettagli la trattativa per Stuckler all’Inter; Vicenza, Stuckler si allontana. Vecchi lo vuole all'Inter U23; Cremonese, torna a circolare il nome di Colpani del Monza.

Stückler-Inter Under 23, trattativa ai dettagli. Alla Cremonese una percentuale sulla rivendita - David Stückler , 20 anni, attacacnte di proprietà della Cremonese, autore l'anno scorso di 16 reti con la Giana Erminio, è sempre più iun obiettivo ... Riporta msn.com

Bonny all'Inter, i dettagli dell'affare con il Parma | Gazzetta.it - Bonny, si chiude in settimana: i dettagli dell'affare. Come scrive gazzetta.it