Calciomercato Inter Lookman colpo scudetto? Conte vuole rispondere con Ndoye | i punti in comune con l’obiettivo del Napoli

Calciomercato Inter, Lookman colpo scudetto? Conte vuole rispondere con Ndoye: le analogie tra le due operazioni. Le due principali rivali nella corsa allo scudetto, Inter e Napoli, sembrano destinati a contendersi non solo il titolo, ma anche due dei giovani talenti piĂą richiesti del calciomercato. Cristian Chivu per i nerazzurri e Antonio Conte per i partenopei sono concentrati su rinforzare le rispettive rose con giocatori di talento come Ademola Lookman dell'Atalanta e Dan Ndoye del Bologna. Come sottolineato da Libero, queste trattative sono le piĂą complesse delle rispettive sessioni di mercato, con cifre alte e molta pazienza necessaria per arrivare a un accordo.

