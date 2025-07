Calciomercato Inter cessione ad un passo | andrà in Spagna

L’Inter ha acquistato tanto, ma adesso deve pensare anche a cedere. E uno dei profili che meno hanno convinto nell’ultima stagione sta prendendo la via della Liga spagnola. È arrivato infine il momento delle cessioni, per l’Inter. La squadra nerazzurra si è mossa in maniera molto attiva sul mercato, in queste prime settimane, assicurandosi alcuni nuovi nomi molto interessanti. Tiene ancora banco il caso Lookman, che potrebbe essere il prossimo acquisto della dirigenza nerazzurra, a cui in futuro potrebbe aggiungersi anche un centrale di difesa. . 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Calciomercato Inter, cessione ad un passo: andrà in Spagna

In questa notizia si parla di: inter - calciomercato - cessione - passo

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025 - Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione.

Calciomercato Inter, decisione presa sul futuro di Zalewski: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, quale sarà il futuro dell’ex Roma Zalewski? La società nerazzurra ha preso la decisione definitiva.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Inter news, Asllani ad un passo dalla cessione: resta in Serie A #Inter #SpazioInter #Calciomercato #SerieA - X Vai su X

Taremi, futuro incerto all'Inter! L'attaccante iraniano non si sta allenando con i nerazzurri e la società sta valutando la sua cessione. #Taremi #Inter #Calciomercato #SerieA #PremierLeague #internews24 Vai su Facebook

Calciomercato 2025, le news di giovedì 24 luglio; Inter, due cessioni ormai ad un passo: i nerazzurri incassano 15 milioni per…; Inter: De Winter a un passo, ma serve una cessione: Ecco gli indiziati.

Inter, in chiusura la cessione di Buchanan al Villarreal - In chiusura l'operazione che porterà l'esterno canadese al Villarreal, dove ha già giocato in prestito la seconda parte della passata stagione. sport.sky.it scrive

Calciomercato Inter, c’è la svolta: deciso il futuro del nerazzurro - L’Inter mette fine alla permanenza in nerazzurro di un esubero: la società nerazzurra monetizza con una nuova cessione. Segnala spaziointer.it