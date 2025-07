Calciomercato Inter, bozze d’accordo e promesse reciproche per Leoni: le ultime sulla trattativa con il Parma. Il calciomercato Inter sta concentrando i suoi sforzi su Ademola Lookman, un obiettivo di mercato importante per il club nerazzurro. Tuttavia, il colpo per l’attaccante dell’ Atalanta non dipende direttamente dalle cessioni che i dirigenti nerazzurri hanno in programma, ma potrebbe essere il preludio a un finale di mercato scoppiettante. Le cessioni di Palacios, Asllani, Buchanan, Sebastiano Esposito e Taremi sono cruciali per liberare spazio nel roster e per fare cassa, ma non sono essenziali per completare l’affare Lookman. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, bozze d’accordo e promesse reciproche per Leoni: le ultime sulla trattativa!