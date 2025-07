Calciomercato Inter, Biasin stupito dalle spese dell’Inter: «Passare da 0, 0, 0, ad un mercato da meno 100 non te lo aspetti». Il calciomercato Inter sta dimostrando una strategia di mercato decisamente ambiziosa, con quasi 70 milioni di euro giĂ spesi in questa sessione di calciomercato. Tuttavia, secondo le ultime voci, i nerazzurri non sembrano intenzionati a fermarsi qui. La societĂ ha in mente altri due colpi importanti da almeno 40 milioni di euro ciascuno, con l’obiettivo di arrivare a un mercato complessivo da circa 150 milioni. La domanda che sorge spontanea è: è possibile completare questa operazione senza compromettere troppo la bilancia finanziaria del club? Fabrizio Biasin, noto esperto di mercato, ha espresso il suo stupore riguardo a questa nuova strategia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Biasin: «Fai un mercato da meno 100? Mi sorprenderei. Passare da 0, 0, 0, a questo non te lo aspetti»