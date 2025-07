Calciomercato Genoa Colombo completa l’attacco Quali saranno le prossime mosse rossoblu?

Calciomercato Genoa: ufficiale l’arrivo di Lorenzo Colombo, ora si cerca un difensore Il calciomercato Genoa continua a regalare novitĂ importanti. Dopo settimane di trattative, è arrivata la fumata bianca per l’ingaggio di Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 di proprietĂ del Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’operazione è stata chiusa con la formula . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, Colombo completa l’attacco. Quali saranno le prossime mosse rossoblu?

In questa notizia si parla di: calciomercato - genoa - colombo - completa

Calciomercato Genoa, possibile ritorno in rossoblù di Gudmundsson! Ecco cosa serve, ma c’è un grosso ostacolo - Calciomercato Genoa, possibile ritorno in rossoblù di Gudmundsson! Ecco cosa serve, ma c’è un grosso ostacolo Come riportato da Secolo XIX in edicola, Albert Gudmundsson potrebbe essere una pedina chiave del calciomercato del Genoa.

Calciomercato Genoa, occhi puntati su Cutrone. Trattativa avviata per sostituire quel titolare - Calciomercato Genoa, occhi puntati su Cutrone per riuscire a compensare l’addio di Andrea Pinamonti nella maniera migliore possibile Una delle priorità per il calciomercato Genoa è sicuramente quella di sostituire nella maniera migliore possibile il centravanti Andrea Pinamonti: attaccante che nonostante la stagione tutto sommato positiva, dall’altra parte i 14 milioni di euro sono ritenuti […]

Calciomercato Genoa, Simeone profilo perfetto per sostituire Pinamonti? Il piano dei rossoblu con il Napoli - Calciomercato Genoa, occhi puntati su chi sarĂ il futuro erede di Andrea Pinamonti. Pressing totale per il centravanti Simeone.

Calciomercato #Genoa | Colombo atteso a Genova. Diverse opzioni per il post-Bani: il punto https://buoncalcioatutti.it/2025/07/24/calciomercato-genoa-colombo-atteso-a-genova-diverse-opzioni-per-il-post-bani-il-punto/… via @buoncalcio Vai su X

Operazione Colombo conclusa! Il colpo prende forma: prestito oneroso con obbligo/diritto sui 8–9 milioni. Il giocatore è atteso in Italia tra sabato e domenica #Colombo #GenoaCFC #Calciomercato #Grifoni #SerieA Vai su Facebook

Colombo lascia ancora il Milan: è fatta per il trasferimento al Genoa, la formula; Calciomercato Genoa | Colombo atteso a Genova. Diverse opzioni per il post-Bani: il punto; Calciomercato Genoa – Colombo e non solo: doppio botto da 20 milioni.

LIVE mercato: Genoa, colpo Colombo. La Cremonese ci prova per Colpani - Dopo l’arrivo di Folorunsho, il Cagliari ora ha messo gli occhi su Luca Mazzitelli, rientrato al Como dopo il prestito al Sassuolo. gazzetta.it scrive

Calciomercato Genoa – Colombo e non solo: doppio botto da 20 milioni - Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Scrive msn.com