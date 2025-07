Calciomercato Foggia in arrivo il giovane Winkelmann dal Lecce | Parodi rescinde

Sul fronte mercato, finalmente qualcosa si muove anche in casa Foggia. Manca solo l'ufficialità , che dovrebbe arrivare a stretto giro, per il primo movimento in entrata piazzato dal diesse Carlo Musa. Si tratta di Till Winkelmann, talentuoso esterno offensivo tedesco: arriva dal Lecce. Vent'anni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it