Calciomercatocom – Delio Rossi | Mercato c’è chi ha rifiutato Foggia Obiettivo salvezza non penso al passato

2025-07-24 21:35:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Le parole del nuovo tecnico dauno nella presentazione dopo il suo ritorno a Foggia. "La mia mente va a quei due mesi culminati con la finale play off di due anni fa, ma con il fermo proposito di guardare al futuro. Il presidente mi aveva offerto un contratto di tre anni ma ho preferito vincolarmi per un solo anno". Il neo tecnico del Foggia Delio Rossi ha parlato così, fra passato e presente, nella conferenza stampa di presentazione tenutasi quest'oggi: "Sappiamo di dover fare i conti con risorse che non sono illimitate e non mi è mai piaciuto illudere nessuno.