Calcio serie C il Perugia si congederà dall' Argentina con un test contro il Club Comunicaciones

Il Perugia si congeder√† dal ritiro in Argentina con una terza ed ultima amichevole. L'avversario sar√† il Club Comunicaciones, formazione che milita nella terza serie locale e che, al pari degli altri due incontrati fino ad ora, √® molto pi√Ļ avanti nella preparazione avendo gi√† iniziato il proprio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Calcio serie C, l'ascesa di Giovanni Giunti al Perugia: il Miglior Grifone è suo - Dall'Under 17 al "Miglior Grifone" evidentemente il passo deve essere breve. Il prestigioso riconoscimento, che da ventitre anni viene assegnato dal Centro di Coordinamento Perugia Clubs, è andato a Giovanni Giunti, che dunque può affermare di aver chiuso la stagione a testa alta.

Calcio serie C, il Perugia ha le idee chiare per il futuro. Garantisce Meluso - La stagione del centoventesimo anno di vita deve essere quella della riscossa. Questa è la convinzione che aleggia nell'ambiente del Perugia, in primis in Mauro Meluso, arrivato in pieno autunno dalla serie A a dar manforte ad una società ancora alla ricerca della propria identità.

Calcio serie C, il Perugia studia le mosse future. Il punto della situazione - Bisogner√† attendere poco pi√Ļ di un mese e mezzo per l'apertura della sessione estiva del mercato, ma il Perugia gi√† sta mettendo a punto le idee per la costruzione della squadra che dovr√† andare alla riscossa nel prossimo campionato.

