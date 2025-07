Calcio femminile Spagna contro Inghilterra | la finale degli Europei più attesa a Basilea

Domenica 27 luglio a Basilea assisteremo all’atto conclusivo degli Europei 2025 di calcio femminile tra Spagna e Inghilterra. La sfida più attesa dell’intera competizione: da una parte le inglesi, campionesse in carica, e dall’altra le detentrici del titolo mondiale e vittoriose nella finale proprio contro le Leonesse nel 2023 a Sydney. Un confronto tra due moti diversi intendere il gioco. La Roja ha saputo stendere le avversarie attraverso la forza della propria proposta di calcio: possesso di palla insistito e imbucate continue. Non è un caso che la compagine iberica abbia realizzato in questa fase finale della rassegna continentale ben 17 gol, con top scorer Esther González (4 reti) e Alexia Putellas (3 reti) a inventare calcio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, Spagna contro Inghilterra: la finale degli Europei più attesa a Basilea

