Calcio Allegri | Contro il Liverpool un test importante

Roma, 25 lug. (askanews) – Il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo domani pomeriggio contro il Liverpool. Dopo la sconfitta contro l’Arsenal, il tecnico rossonero si attende una nuova prova convincente da parte della sua squadra, pur consapevole che l’incontro con i campioni della Premier League sarĂ ancora piĂą arduo. “Domani affrontiamo il Liverpool – afferma – una squadra che ha vinto campionati e Champions League. SarĂ un test importante e dobbiamo fare una prestazione migliore rispetto a quella contro l’Arsenal”, ha dichiarato Allegri. Ha poi aggiunto: “Contro i Gunners abbiamo giocato una buona gara difensivamente e abbiamo avuto occasioni offensive che non abbiamo sfruttato, ma per il momento va bene così. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

