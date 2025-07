Calci e pugni alle auto in sosta poi minaccia i carabinieri | in manette

Calci e pugni alle auto in sosta, poi se la prende con le forze dell'ordine intervenute per placarlo. È successo nei giorni scorsi a Caorle, quando un 35enne di nazionalità straniera è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: calci - pugni - auto - sosta

Maxi rissa in crociera, volano calci e pugni alla dogana: cosa è successo - Momenti di tensione su una nave della Carnival Cruise Lines: scoppia una maxi rissa dopo lo sbarco. Ecco che cosa è successo

"Ti ammazziamo di botte". I sinti prendono a calci e pugni la troupe di Striscia la notizia - Momenti di terrore per l'inviata Rajae Bezzaz e la sua squadra. Gli occupanti si sono scagliati contro gli operatori e li hanno minacciati di morte

Fiumicino, aggredito con calci e pugni l'ex candidato sindaco Mauro Gonnelli - Aggressione con calci e pugni lo scorso 7 maggio a Fiumicino: la vittima è Mauro Gonnelli, esponente politico di destra ed ex candidato sindaco della cittadina romana.

Omar Farang Zin, #motociclista italiano di 48 anni, è morto in #Romania in seguito all'attacco di un #orso sulla celebre strada panoramica Transfagara?an. Secondo quanto ricostruito, Omar è stato attaccato durante una sosta nei pressi di Arefu, nei dintorni d Vai su Facebook

Calci e pugni alle auto in sosta, poi minaccia i carabinieri: in manette; Caorle, prende a calci auto in sosta: arrestato un 35enne; Furti nelle auto in sosta: due strade nel mirino a Bologna.

Furti nelle auto in sosta: due strade nel mirino a Bologna - Sorpreso dalla polizia, ha colpito con calci e pugni uno degli agenti e ha tentato la fuga ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Rubano vestiti dalle auto in sosta e aggrediscono i poliziotti: arrestati - , per il reato di furto aggravato in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale. Secondo msn.com