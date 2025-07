Calafiori | L' anno scorso mi hanno fermato solo gli infortuni Ho sentito Gattuso al telefono e

Il difensore italiano dell'Arsenal: "L’intensità è diversa in Premier, ma per me non è stato un problema". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calafiori: “L'anno scorso mi hanno fermato solo gli infortuni. Ho sentito Gattuso al telefono e..."

In questa notizia si parla di: calafiori - anno - scorso - fermato

Calafiori, come è andato il suo primo anno all’Arsenal? 5 momenti chiave, in campo e non solo - Calafiori, la sua prima stagione all’Arsenal passando per cinque punti: la consacrazione, i gol, le difficoltà e… Dua Lipa La prima stagione di Riccardo Calafiori con la maglia dell’Arsenal si è da poco conclusa, un’annata intensa che ha segnato il suo approdo nel calcio più competitivo del mondo, la Premier League.

Dai 4 milioni all'anno di Calafiori ai 30 di... La top 10 dei calciatori italiani più pagati - Pellè emigrando in Cina era stato il precursore. Oggi la rosa dei Paperoni d’Italia è composta da un mix di giocatori di Serie A, Premier League e penisola araba

Arteta: "Calafiori? Sarà il suo anno. Dopo la Nazionale aveva spesso problemi fisici..." - Il tecnico dell'Arsenal, che mercoledì sfiderà il Milan al National Stadium di Singapore: "Numericamente siamo corti, ma ho fiducia.

Calafiori, infortunio al ginocchio per il difensore azzurro: cosa è successo e come sta; Infortunio al ginocchio per Calafiori: il difensore si fa male giocando in Champions con l'Arsenal; Termini Imerese, c'è un arresto per l'omicidio Calafiore.

Dal nostro inviato Andrea Ramazzotti - Calafiori, dopo tre terzi posti consecutivi in Premier League, qual è l’obiettivo numero uno dell’Arsenal? Lo riporta gazzetta.it

Arteta: "Calafiori? Sarà il suo anno. Dopo la Nazionale aveva spesso problemi fisici..." - Il tecnico dell'Arsenal, che mercoledì sfiderà il Milan al National Stadium di Singapore: "Numericamente siamo corti, ma ho fiducia. Come scrive gazzetta.it