Cagliari cessione possibile? Una società americana sta valutando l’acquisto del club del presidente Giulini! La situazione

Cagliari, cessione vicina? Una società americana sta valutando l'acquisto del club del presidente Giulini! La situazione Il futuro del Cagliari Calcio potrebbe presto cambiare direzione. La EKN Development Group, società americana attiva nel settore immobiliare, ha manifestato formalmente il proprio interesse per l'acquisizione del club rossoblù. Fondata da Ebbie Khan Nakhjavani, imprenditore nel campo dell'ospitalità .

Como Cagliari 3-1, nel post partita Fabregas parla del suo futuro: «Succeda quel che succeda io ringrazierò per sempre quello che mi ha dato la società » - Como Cagliari 3-1, nel post partita Fabregas parla del suo futuro: «Succeda quel che succeda io ringrazierò per sempre quello che mi ha dato la società » Dopo il successo per 3-1 nella gara valida per la 36a giornata di Serie A contro il Cagliari, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato nella consueta conferenza stampa […]

Napoli-Cagliari, le info della società partenopea - Le info per l’ingresso allo stadio della Ssc Napoli. In vista del match col Cagliari in programma domani al Maradona alle 20.

