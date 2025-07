Cade dal primo piano bimba di 6 anni ricoverata al Meyer

Lucca, 25 luglio 2025 – Attimi di grande apprensione nel tardo pomeriggio di oggi nel centro storico, dove una bambina di sei anni è caduta dal primo piano di un palazzo per cause ancora da chiarire. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi: sul posto sono giunte un’automedica, un’ambulanza e, vista la dinamica, è stato attivato anche l’elisoccorso. Nonostante la caduta, la piccola è rimasta sempre cosciente. I sanitari, dopo averle prestato le prime cure, hanno disposto il trasferimento con l’ elicottero Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, in codice di media gravitĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cade dal primo piano, bimba di 6 anni ricoverata al Meyer

Un tondino di ferro cade dal terzo piano e colpisce una donna di 42 anni Trasportata in ospedale al Cardarelli Vai su Facebook

