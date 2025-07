Business o passione? Il caso Lazio e la corsa agli abbonamenti

Mercato bloccato? Se i tifosi fossero clienti, in un mondo sempre piĂą votato al denaro, avrebbero mollato tutto. Invece gli appassionati biancocelesti rispondono correndo ad abbonarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Business o passione? Il caso Lazio e la corsa agli abbonamenti

In questa notizia si parla di: business - passione - caso - lazio

Giorgio Mastrota: “Quattro figli da tre donne, nonno di due nipoti. La mia famiglia allargata c'è sempre tra Bormio e la Calabria. La cucina è passione, pentole e materassi il core business” - Milano, 5 maggio 2025 – Il vento fa il suo giro ed è così anche per Giorgio Mastrota, re delle televendite nonché eclettico personaggio televisivo dalla riconosciuta capacità di bucare lo schermo, che ora si divide fra Milano, sua città natale, Bormio, dimora dove vive con la famiglia, e Civita in Calabria, cittadina da dove il padre partì per emigrare nel capoluogo lombardo.

Giorgio Mastrota: “Quattro figli da tre donne, nonno di due nipoti. La mia famiglia allargata c'è sempre. La cucina è passione, pentole e materassi il core business” - Milano, 5 maggio 2025 – Il vento fa il suo giro ed è così anche per Giorgio Mastrota, re delle televendite nonché eclettico personaggio televisivo dalla riconosciuta capacità di bucare lo schermo, che ora si divide fra Milano, sua città natale, Bormio, dimora dove vive con la famiglia, e Civita in Calabria, cittadina da dove il padre partì per emigrare nel capoluogo lombardo.

"E penso a te..." Un weekend magico a Vico nel Lazio per celebrare i 125 anni della Polisportiva Lazio. Storia, emozioni e passione hanno invaso le... Vai su Facebook

Auto, che passione. Anche per i ladri; SS Lazio e Milano Padel campioni d’Italia della Serie A 2025; Nasce la laurea in videogiochi per unire lavoro e passione.

Lotito e il caso Lazio, l’araba fenice e il tifoso infelice - Ho da tempo l’impressione che il Nostro si alimenti di contestazione e impopolarità: ... Secondo corrieredellosport.it