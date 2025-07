Buon onomastico Giacomo oggi | immagini di auguri da condividere sui social

Si festeggia oggi 25 luglio San Giacomo il Maggiore. È detto «Maggiore» per distinguerlo dall’apostolo omonimo, Giacomo di Alfeo, detto «Minore» o “il fratello del Signore”. Seguì Gesù con il fratello Giovanni dopo l’incontro sul lago. Secondo la tradizione lui e il fratello, Giovanni, furono chiamati da Gesù mentre erano sulla riva lago con il padre, Zebedeo che lavorava come pescatore. Entrambi decisero di seguire Cristo che li soprannominò figli del tuono. Furono i primi discepoli dopo che Giovanni Battista lo aveva indicato a loro come il Messia. Secondo le sacre scritture Giacomo fu uno dei tre apostoli che assistettero alla trasfigurazione di Gesù. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Giacomo oggi: immagini di auguri da condividere sui social

