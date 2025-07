Buffy | Cinque nuove protagoniste si uniscono al cast del reboot Sarà Una di Loro la Prossima Cacciatrice?

I fan di Buffy l’Ammazzavampiri hanno ottime notizie! Il franchise non solo sta esplorando nuove strade nel mondo dei fumetti, ma il tanto atteso reboot televisivo di Buffy l’Ammazzavampiri sta prendendo forma rapidamente. Oggi, il progetto ha annunciato ben cinque nuove aggiunte al cast. Mentre ci sono molte domande su ogni nuovo membro, una delle piĂą pressanti è: questo nuovo cast include anche una nuova Cacciatrice? Nuovi volti nel reboot di Buffy: Ritorno di Sarah Michelle Gellar e una nuova cacciatrice. Secondo un recente report di Deadline, Faly Rakotohavana (da Unprisoned ), Ava Jean ( Law & Order: SVU ), Sarah Bock ( Severance ), Daniel Di Tomasso ( CSI: Vegas ) e Jack Cutmore-Scott ( Frasier ) si uniscono al cast come personaggi regolari. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Buffy: Cinque nuove protagoniste si uniscono al cast del reboot (SarĂ Una di Loro la Prossima Cacciatrice?)

