Buchanan Villarreal tutto definito per l’addio all’Inter | ecco quando si sottoporrà alle visite mediche

. I dettagli e le cifre dell’affare. Tajon Buchanan, esterno canadese del calciomercato Inter, sta per concludere il suo trasferimento al Villarreal con un accordo definitivo. Dopo una stagione in prestito nella squadra spagnola, l’esterno è pronto a tornare al club che lo aveva accolto nel corso dell’ultimo anno. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, l’affare è ormai in dirittura d’arrivo, con un accordo da 9 milioni di euro piĂą una clausola di rivendita del 20%, che garantirĂ ai nerazzurri una percentuale sulla futura vendita del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Buchanan Villarreal, tutto definito per l’addio all’Inter: ecco quando si sottoporrĂ alle visite mediche

