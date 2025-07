Buchanan saluta l’Inter accordo definitivo col Villarreal | fissate le visite mediche

Buchanan è pronto a lasciare definitivamente l’Inter. Dopo il prestito della scorsa stagione, conclusosi con buone prestazioni nel campionato spagnolo, il Villarreal ha deciso di affondare il colpo e assicurarsi l’esterno canadese a titolo definitivo. DETTAGLI – L’accordo tra i due club è ormai ai dettagli: 9 milioni di euro il valore complessivo dell’operazione, con l’ Inter che ha ottenuto anche il 20% sulla futura rivendita del giocatore, una clausola importante in ottica economica per eventuali sviluppi futuri della carriera del classe 1999. Buchanan ha faticato a ritagliarsi uno spazio nell’undici titolare dell’allora Inter di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Buchanan saluta l’Inter, accordo definitivo col Villarreal: fissate le visite mediche

