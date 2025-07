Brutale rapina ai danni di una donna e della figlia di 7 anni | Dacci tutto o tua figlia ne paga le conseguenze E’ successo sabato notte a Formia

Sabato scorso, poco dopo mezzanotte, una donna di 45 anni e sua figlia di 7 anni stavano rientrando a casa dopo una festa al lido sulla spiaggia di Vindicio, a Formia. Per la bimba è troppo tardi, la stanchezza si fa sentire quindi madre e figlia fanno ritorno a casa, in zona Castellone, ma non sanno di essere osservate. L'inseguimento e l'aggressione. Uno scooter con a bordo due uomini si mette a seguire l'auto. Quando la madre finalmente arriva a casa e si ferma davanti al cancello, l'incubo inizia. I due uomini sullo scooter si avvicinano velocemente, scendono e aprono con forza la portiera dell'auto.

