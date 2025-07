Brucia la provincia di Palermo a Partinico 7 incendi | evacuate una decina di case

Solo a Partinico i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere ben sette incendi, due dei quali hanno lambito le case e bruciato terreni. Ancora flagellata dai roghi la provincia di Palermo nel giorno in cui la colonnina di mercurio ha toccato i 40 gradi.Circa 44 gli interventi dalle 8. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: provincia - palermo - partinico - incendi

Sabrina Figuccia nomina Giuseppe Amodeo vice commissario provinciale della Lega per la provincia di Palermo - Si struttura la Lega in provincia di Palermo con nuove responsabilitĂ in seno alla segreteria provinciale retta dal commissario Sabrina Figuccia.

Amministrative, nove Comuni siciliani alle urne: ecco dove si vota in provincia di Palermo - Sono nove i Comuni siciliani chiamati a rinnovare i propri organi amministrativi il 25 e il 26 maggio prossimi.

Governo Meloni a metà mandato, Fratelli d’Italia organizza una serie di gazebo nella provincia di Palermo - Il governo guidato da Giorgia Meloni ha raggiunto il traguardo della metà del mandato, diventando il quinto esecutivo più longevo nella storia della Repubblica.

Meteo Palermo & Provincia Grosso #incendio in queste ore nei pressi della SS113, nel tratto che collega #Partinico ad #Alcamo. In azione vigili del... Vai su Facebook

Brucia la Sicilia: vasti incendi nel Palermitano e nel Trapanese, residenti evacuati a Partinico https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/07/25/news/brucia_sicilia_vasti_incendi_palermo_trapani_enna_residenti_evacuati_partinico_incendiari_le_notizie-4247 Vai su X

Brucia la provincia di Palermo, a Partinico 7 incendi: evacuate una decina di case; Brucia la Sicilia: vasti incendi nel Palermitano e nel Trapanese, residenti evacuati a Partinico; Notte d'incendi tra Partinico, Altofonte e Pioppo: fiamme attorno al lago Poma.

Oltre 50 incendi in provincia di Palermo, evacuate case - In queste ore le squadre antincendio sono impegnate a Camporeale, Piana degli Albanesi e Belmonte Mezzagno. Come scrive meridionews.it

Oltre cinquanta incendi in provincia di Palermo, case evacuate e un pompiere soccorso - Una giornata di fuoco oggi in Sicilia per gli incendi soprattutto nelle province di Palermo e Trapani. Si legge su blogsicilia.it