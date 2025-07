Brindisi alle stelle serata enogastronomica all' azienda agricola La Roccola

Sabato 2 agosto, alle ore 20, l’azienda agricola "La Roccola" di Cinto Euganeo apre le porte per "Rindisi alle stelle", una serata enogastronomica all’aperto nel cuore dei Colli Euganei. Tra degustazioni, piatti del territorio e musica dal vivo, sarà l’occasione perfetta per brindare sotto le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: stelle - serata - enogastronomica - azienda

Una serata magica: Teatro del Silenzio, Bocelli incanta. Migliaia di spettatori, show sotto le stelle - Lajatico, 22 luglio 2025 – Uno spettacolo meraviglioso. È la magia del ventennale del Teatro del Silenzio, una lunga avventura portata avanti da Andrea Bocelli per trasformare le colline della Valdera in un palcoscenico naturale d’incanto.

Sognando… Ballando con le Stelle: Totti e ospiti, serata in ritardo per Sinner-Paul - Stasera, venerdì 16 maggio, si riaccende l’emozione con una nuova puntata di Sognando… Ballando con le Stelle, trasmessa in diretta dall’auditorium Rai del Foro Italico.

“Voi ve ne tornate a casa”. Sognando Ballando con le stelle, l’annuncio di Milly arriva a fine serata e gela tutti - La serata del 9 maggio 2025 ha segnato l’inizio di “Sognando… Ballando con le Stelle”, lo spin-off celebrativo dei vent’anni del celebre talent show di Rai 1.

Si avvicina 'Le Notti del Vino', la cena sotto le stelle in Piazza Marconi in Valdobbiadene, lunedì 4 agosto. #visitconeglianovaldobbiadene #stradadelconeglianovaldobbiadene Vai su Facebook

Brindisi alle stelle, serata enogastronomica all'azienda agricola La Roccola il 2 agosto 2025; A Sorso ritorna Calici di Stelle; Domani a Ranzo gli chef cucineranno fra i filari.

Calici di stelle a corleone la serata tra vini biologici musica e paesaggi siciliani - Calici di stelle a Corleone celebra la prima vendemmia biologica di Principe di Corleone con degustazioni, musica dal vivo e visite guidate tra le vigne della famiglia Pollara nel cuore della Sicilia. gaeta.it scrive

Sorrento. Torna la serata enogastronomica “Calici di stelle” - "Calici di stelle", l'evento enogastronomico dell'estate che punta a valorizzare il territorio di Sorrento attraverso il vino ... Come scrive sorrentopress.it