Brambati ha dato un personalissimo giudizio sul calciomercato della Juve: ecco le sue parole, che bocciano l’operato bianconero. Massimo Brambati ha analizzato ai microfoni di TMW Radio alcune scelte del calciomercato Juve che la nuova dirigenza ha intrapreso nel corso di questa sessione estiva. Ecco cos’ha detto sulla Juve. TRA NDOYE E LOOKMAN – « Qual è il pallino del Napoli? Il pallino loro credo sia Ndoye, ma se non trovano una formula economica che possa accettare il Bologna, faccio fatica che possano fare un ulteriore sforzo. E’ un bravo giocatore ma il Bologna chiede troppo per me. Mi sembra che il Napoli stia operando molto bene, così come l’Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Brambati senza peli sulla lingua: «La Juventus è molto indietro». Poi si sbilancia su quel bianconero: «Se va al Milan, farà questo»