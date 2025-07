Braglia sulla situazione dell’Inter | Problemi nello spogliatoio Leoni e Lookman? Non bastano

L’ex portiere Simone Braglia ha detto la sua sulla situazione dei nerazzurri: «Difficile rivedere una squadra schiacciasassi, il problema è mentale». Simone Braglia, ex portiere e figura storica del calcio italiano, ha condiviso le sue riflessioni sull’ Inter ai microfoni di TMW Radio. Parlando del futuro della squadra nerazzurra, Braglia ha sottolineato che, nonostante gli arrivi di Leoni, difensore del Parma, e Lookman, attaccante nigeriano attualmente in forza all’Atalanta, sarĂ difficile rivedere un’Inter schiacciasassi come quella di qualche anno fa. « SarĂ difficile rivedere un’Inter schiacciasassi », ha dichiarato Braglia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Braglia sulla situazione dell’Inter: «Problemi nello spogliatoio. Leoni e Lookman? Non bastano»

