Bper sblocca la fusione con la Popolare di Sondrio salendo al 69,93%

Bper ha superato la soglia del 66,67% del capitale sociale di Banca Popolare di Sondrio, nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa sulla totalitĂ delle azioni ordinarie di Sondrio.Il dato arriva al termine della riapertura dei termini dell’offerta pubblica di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: sondrio - bper - popolare - sblocca

Pedranzini: osservazioni BCE non incidono su ops di Bper e strategia rafforzata dalla Popolare di Sondrio - Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato e direttore generale della Popolare di Sondrio, ha dichiarato che i rilievi della Banca Centrale Europea non incidono sull’offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata da Bper.

Banca Popolare di Sondrio: "L'Ops di Bper tenga conto della specificitĂ del territorio" - Non solo Olimpiadi: nel suo sabato valtellinese il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha parlato anche della situazione legata a Banca Popolare di Sondrio e all'Ops di Bper.

Piazza Affari in rialzo: Bper e Popolare Sondrio guidano i guadagni, Tim in calo - Banche in spolvero a Piazza Affari che sale dell'0,58% con il Ftse Mib a 38.542 punti. A guidare i rialzi è Bper (+5,09%) dopi il trimestre record.

Nelle ultime settimane, il recente disgelo tra i negoziatori commerciali dei due Paesi ha iniziato a dare i primi risultati. Dalla Cina è arrivata la disponibilità a sbloccare le esportazioni di alcune terre rare, mentre da parte statunitense ci sono state delle aperture Vai su Facebook

Bper sblocca la fusione: sale al 69,93% di Banca Popolare di Sondrio; Risiko bancario, Bper supera il 66% di Popolare di Sondrio e sblocca la fusione. Adesso via alla fase finale dell’opas; Bper sblocca la fusione con la Popolare di Sondrio salendo al 69,93%.

Risiko bancario, Bper supera il 66% di Popolare di Sondrio e sblocca la fusione. Adesso via alla fase finale dell’opas - L’istituto di Modena si posiziona oltre la soglia dei due terzi dell’istituto valtellinese al termine della riapertura dell’offerta. milanofinanza.it scrive

Bper supera la soglia del 66,7% di Pop Sondrio: fusione blindata, i due terzi del capitale sono già suoi - Bper e l'ops lanciata sulla Popolare di Sondrio: superata la soglia chiave del 66,67% del capitale dell'istituto valtellinese. Lo riporta msn.com