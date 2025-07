Bper chiusa l’Opas sulla Popolare di Sondrio con l’80,7 per cento del capitale

Nella giornata del 25 luglio, ultimo giorno utile della riapertura dei termini dell’Offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Bper su Banca Popolare di Sondrio, sono pervenute 48.813.396 richieste di adesione. In totale, nel corso della riapertura avvenuta tra il 21 e il 25 luglio, sono state apportate 100.660.069 azioni, portando la percentuale complessiva di adesioni, comprese quelle del periodo iniziale di offerta, all’80,7 per cento. Borsa Italiana ha precisato che le azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio acquistate sul mercato nei giorni 24 e 25 luglio non risultano incluse tra quelle conferite nell’adesione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bper, chiusa l’Opas sulla Popolare di Sondrio con l’80,7 per cento del capitale

In questa notizia si parla di: popolare - sondrio - bper - cento

Banca Popolare Sondrio e la lettera della Bce: cosa è successo - Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio, che si è riunito ieri e ha rinnovato i comitati consiliari, si trova ad affrontare anche il dossier rappresentato da una lettera inviata dalla Bce, contenente dei rilievi sull’attività della banca valtellinese e sulla sua governance.

Popolare di Sondrio nel mirino della Bce per i metodi di gestione: “Governance da modificare” - Sondrio, 12 maggio 2025 - La Bce mette nel mirino la Popolare di Sondrio. La banca deve procedere al " potenziamento della struttura e del funzionamento del livello dirigenziale ", inclusa la funzione dell'amministratore delegato, affidandosi alla "valutazione" di un advisor esterno che indicherà come " evitare la concentrazione di responsabilità e poteri nelle mani pochi dirigenti ","assicurare un'adeguata separazione" e "chiare responsabilità tra le funzioni dirigenziali chiave" nonché " migliorare la sorveglianza dei processi decisionali ".

La tranquillitĂ di Banca Popolare di Sondrio: "Notazioni Bce? GiĂ adottate misure correttive" - Dopo le critiche della Banca Centrale Europea sulla governance e la gestione del rischio di credito, arriva la replica della Popolare di Sondrio.

Il cda di Banca Popolare di Sondrio dopo l’adesione di Unipol all’Ops di Bper Banca: «La nostra posizione non cambia» La nota del consiglio di amministrazione dell’istituto di credito valtellinese: «La valorizzazione di Bps da parte di Bper non riconosce il real Vai su Facebook

Bper chiude l’Ops su Popolare di Sondrio raccogliendo l’80 per cento delle adesioni; Bper chiude l’offerta su Pop Sondrio al 58,3 per cento: superata anche la soglia minima rinunciabile; Bper prende il controllo della banca popolare di Sondrio.

Bper ottiene l’80,7% della banca popolare di sondrio ma non raggiunge il delisting - Bper acquisisce l’80,7% della banca popolare di sondrio senza raggiungere il 90% per il delisting, mantenendo però il controllo per procedere con la fusione e rafforzare la presenza nel mercato bancar ... Secondo gaeta.it

Risiko bancario, è fatta. Bper sale all’80,7% di Popolare di Sondrio: niente delisting, ma via libera alla fusione - È tanto, ma non abbastanza per farla uscire automaticamente dalla Borsa (serve almeno il 90%) Si è chiusa l’offerta ... Da affaritaliani.it