Botte e insulti a moglie e figlia | uomo allontanato da casa dopo la denuncia

Violenza domestica a Castel San Pietro Terme: un uomo di 50 anni è stato colpito dal divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia minore, entrambe vittime di continui maltrattamenti.L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è indagato per il reato di maltrattamenti contro familiari o. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

