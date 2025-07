borsa ultima seduta debole ora occhi a banche centrali e negoziati sui dazi

L’ultima seduta della settimana è stata contraddistinta dal colore rosso per i mercati azionari europei, dopo utili deludenti nel settore dei Beni di Consumo (Puma ha tagliato le stime annuali a causa della domanda debole e Volkswagen ha rivisto al ribasso le proprie previsioni per l’anno sui margini operativi), mentre gli indici statunitensi sono poco mossi. La maggior parte delle Borse globali archivia comunque una settimana in rialzo. Sul fronte macroeconomico, è emerso che la fiducia dei consumatori in Italia è rimbalzata a luglio, mentre è peggiorato il sentiment delle imprese dopo due mesi consecutivi di crescita, secondo i dati diffusi stamattina da Istat. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

