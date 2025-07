Borsa | Milano cauta +0,1% bene Interpump e Nexi giù Saipem

Appare cauta Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,1% a 40.636 punti e il paniere principale spaccato in due. Risale a 84,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 2,5 punti al 3,57% e quello tedesco di 2,8 punti al 2,72%. Sugli scudi Interpump (+5%), spinta dagli analisti di Intermonte, secondo i quali il titolo renderà più dell'indice di borsa (outperform), con un prezzo obiettivo in crescita del 17% a 43 euro. Corre anche Nexi (+2,9%) che diffonderà i conti giovedì prossimo insieme a Prysmian (-1,47%), mentre Eni (+1,22%) li ha diffusi oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano cauta (+0,1%), bene Interpump e Nexi, giù Saipem

Le Borse europee chiudono all'insegna della cautela. Parigi sale dello 0,3% con il Cac 40 a 7.873 punti, Francoforte guadagna invece lo 0,31% con il Dax a 23.

