Borsa | Milano apre debole -0,06% rimbalza Stm bene Eni

Piazza Affari apre poco mossa e il Ftse Mib cede lo 0,06% a 40.574 punti. Prova il rimalzo Stm (+0,53%) ma in cima al listino svetta Interpump (+5,9%). Bene anche Eni dopo i conti (+0,43%). La peggiora è Iveco (-1,68%), continuano le vendite sulla Popolare di Sondrio (-1,25%) nel giorno in cui si conclude definitivamente l'opas di Bper (-0,46%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano apre debole (-0,06%), rimbalza Stm, bene Eni

In questa notizia si parla di: apre - bene - borsa - milano

Si apre il Conclave, suor Rosalina a Pizzaballa: “Anche se non diventi Papa, ti vorremo bene lo stesso” - Si è aperto ufficialmente con la “Missa pro eligendo Romano Pontefice” nella Basilica di San Pietro il Conclave 2025 che decreterà il successore di Papa Francesco: una giornata scandita dalla prima riunione in Cappella Sistina, alle 16.

A Marconi apre il centro antiviolenza “Manuela Petrangeli” in un bene confiscato alla criminalità - Grande partecipazione cittadina lunedì 20 maggio all’inaugurazione del nuovo centro antiviolenza “Manuela Petrangeli”, in via Fabio Conforto, nel cuore del quartiere Marconi.

Ayomide Folorunso e Roberta Bruni sul podio al Golden Gala. L’Italia apre bene la serata di Roma - Il Golden Gala si è aperto in maniera brillante per l’Italia con due secondi posti molto interessanti.

#ULTIMORA | #Borsa: Milano apre bene (+0,9%) con l'ottimismo sui #dazi L'indice Ftse Mib sale a 41.077 punti - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Vai su X

A distanza di una settimana, l’emozione è ancora intensa. Una data destinata a entrare nella storia di F.G. Cosmetics S.r.l. Società Benefit. Nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano, abbiamo ricevuto il prestigioso premio “Ecc Vai su Facebook

Borsa: Milano apre debole (-0,06%), rimbalza Stm, bene Eni; Borsa: Milano apre bene (+0,9%) con l'ottimismo sui dazi; Borsa: Milano apre bene (+0,9%) con l'ottimismo sui dazi.

Borsa: Milano apre debole (-0,06%), rimbalza Stm, bene Eni - Prova il rimalzo Stm (+0,53%) ma in cima al listino svetta Interpump (+5,9%). Segnala quotidiano.net

Borsa: Milano apre bene (+0,9%) con l'ottimismo sui dazi - Avvio in deciso rialzo per Piazza Affari, sostenuta dall'ottimismo per un accordo commerciale tra Usa e Unione Europea sui dazi. Secondo ansa.it