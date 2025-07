Borsa | Europa sconta trimestrali tiene New York Milano +0,25%

Borse europee deboli ad eccezione di Milano (+0,25%) per effetto delle trimestrali, mentre tengono botta i listini Usa (Dow Jones +0,08%, Nasdaq +0,15%). La peggiore è Francoforte (-0,52%), preceduta da Londra e Madrid (-0,4% entrambe), più cauta invece mentre Parigi (-0,1%). Si assesta sopra i 94 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2,4 punti al 3,57% e quello tedesco di 3,2 punti al 2,73%. In rialzo il dollaro sopra quota 0,85 euro, 147,62 yen e 0,74 sterline. In calo l' oro (-0,64% a 3.342,97 dollari l'oncia) e il greggio (Wti -0,26% a 65,87 dollari al barile), mentre sale il gas ((+0,86% a 32,64 euro al MWh). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Europa sconta trimestrali, tiene New York, Milano +0,25%

Borsa di Milano chiude in calo: banche in difficoltà e focus su trimestrali - La Borsa di Milano (-0,62%) chiude in calo, in linea con gli altri listini europei e in controtendenza rispetto al Wall Street.

Borsa: Milano piatta sulle prime trimestrali Usa, giù Leonardo - Borse europee e futures sull'avvio di Wall Street chiaramente in attesa del dato dell' inflazione statunitense, che verrà pubblicato nel primissimo pomeriggio.

