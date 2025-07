Borsa | Europa migliora nel finale con Wall Street Milano +0,45%

Migliorano nel finale le principali borse europee, con Milano che consolida il rialzo (+0,45%), Parigi (+0,3%) che gira in positivo, Francoforte (-0,3%), Madrid (-0,25%) e Londra (-0,2%) che riducono il calo mentre i listini Usa salgono dello 0,2% circa. Scende sotto i 94 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,7 punti al 3,56% e quello tedesco di 1,9 punti al 2,72%. In rialzo il dollaro sopra 0,85 euro, 147,77 yen e 0,74 sterline. In calo l' oro (-0,64% a 3.342,97 dollari l'oncia) e il greggio (Wti -0,67% a 65,59 dollari al barile), mentre riduce il rialzo il gas (+0,24% a 32,42 euro al MWh). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

