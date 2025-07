Borrell | L’Europa complice su Gaza Gente ammazzata come topi Germania Spd contro Merz | Critichi chiaramente Israele

“Noi europei, che predichiamo il rispetto del diritto, siamo complici. Le Nazioni Unite sono paralizzate dal veto. Europa è incapace di arrivare a un accordo” su sanzioni a Israele “perchĂ© la Germania e altri paesi continuano a opporsi negando la realtĂ per i loro complessi di colpa del passato”. Josep Borrell, che dal 2019 al 2024 è stato alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, dice di avere “perso la speranza che l’Europa reagisca” davanti alla mattanza sulla popolazione di Gaza, dove i civili vengono uccisi nei campi rifugiati mentre sono in fila per il pane e i bambini muoiono di fame. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Borrell: “L’Europa complice su Gaza. Gente ammazzata come topi”. Germania, Spd contro Merz: “Critichi chiaramente Israele”

