Borderlands 4 raggiunge la fase gold ed evita il rischio rinvio | lo sviluppo è concluso

Borderlands 4 è ufficialmente pronto al lancio: Gearbox Software ha annunciato che il gioco ha raggiunto la tanto attesa fase gold, ovvero quella in cui lo sviluppo è concluso e il titolo è pronto per essere distribuito sul mercato. Questo significa che non ci saranno ritardi: la data d’uscita fissata per il 12 settembre 2025 è confermata, con l’annuncio avvenuto attraverso un messaggio carico di entusiasmo, grazie al quale il team ha celebrato il traguardo ringraziando i fan e dando appuntamento a tutti i “Vault Hunters” per il grande giorno. Il quarto capitolo della popolare saga looter-shooter torna con il suo inconfondibile stile, unendo elementi di gioco di ruolo d’azione in prima persona, ironia tagliente, e una forte componente cooperativa online. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Borderlands 4 raggiunge la fase gold ed evita il rischio rinvio: lo sviluppo è concluso

