Boom Napoli non solo Milinkovic-Savic | Conte gongola

In casa Napoli, oltre a Milinkovic-Savic, bisogna segnalare un altro colpo per Conte. Il Napoli di Antonio Conte campione d’Italia in carica, di fatto, ha steccato la prima uscita del suo precampionato di quest’anno. I partenopei, infatti, martedì scorso hanno perso 0-2 l’amichevole contro l’Arezzo dell’ex giocatore azzurro Cristian Bucchi. (LaPresse) tvplay.it Una volta archiviato il match contro il team toscano, dunque, il Napoli è chiamato all’ultima gara di quest’anno che si terrĂ quest’anno sul campo di Carciato. Gli azzurri, infatti, giocheranno domani contro il Catanzaro (squadra del campionato di Serie B guidata da Alberto Aquilani). 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Boom Napoli, non solo Milinkovic-Savic: Conte gongola

In questa notizia si parla di: napoli - conte - milinkovic - savic

“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da Conte Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea.

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Pedullà : «La separazione tra il Napoli e Conte non è campata in aria. Un nome potrebbe essere Allegri» - Alfredo Pedullà , noto giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha parlato della situazione a Napoli e della possibile separazione da Conte.

Milinkovic-Savic, altro rinforzo per #Conte: scambiati i documenti tra Napoli e Torino Vai su X

Domani visite mediche col Napoli per Milinkovic-Savic Immaginate di essere Conte: porta azzurra ancora a Meret oppure al serbo? Vai su Facebook

Milinkovic-Savic, altro rinforzo per Conte: scambiati i documenti tra Napoli e Torino; Napoli, tutto fatto per Milinkovic-Savic: visite sabato; Conte ai tifosi: Restiamo umili. Ufficiale: il Napoli cede Ngonge al Torino.

Milinkovic-Savic al Napoli, affare fatto: cifre dell’operazione e visite mediche | CM.IT - Savic sarà il nuovo acquisto del Napoli, presto le visite mediche dopo aver lasciato il ritiro del Torino ... Scrive calciomercato.it

Milinkovic-Savic, altro rinforzo per Conte: scambiati i documenti tra Napoli e Torino - I partenopei hanno chiuso il loro sesto acquisto di questa sessione di calciomercato: fissate le visite mediche ... Segnala tuttosport.com