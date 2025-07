Bonus Psicologo c’è attesa per l’avvio ufficiale | richieste in crescita circa 400mila accesso limitato a pochi poco più di 6mila

L’attesa per l’avvio ufficiale delle domande al Bonus Psicologo 2025 è alta. Alcuni organi avevano indicato nel 25 luglio la data per inviare le richieste, ma la mancanza del decreto attuativo rischia di far slittare tutto ad agosto, alimentando l’incertezza tra chi sperava di accedere al contributo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: bonus - psicologo - attesa - avvio

Bonus psicologo 2025, tagliati i fondi: quando è previsto il click day - Via libera al Bonus psicologo 2025: il decreto approvato dalla Conferenza Stato-Regioni introduce nuove regole e conferma il contributo fino a 1.

Bonus Psicologo 2025: al via il nuovo aiuto da 1.500 euro, ecco chi può richiederlo e come fare domanda - Arriva il bonus psicologo 2025, un sostegno fino a 1.500 euro per garantire supporto psicologico a un numero sempre più ampio di cittadini: si stima che almeno 8mila persone potranno beneficiarne.

Bonus psicologo, arrivano le risorse per il 2025: novità e requisiti - Il bonus psicologo torna anche nel 2025, con alcune novità e un rifinanziamento da 9,5 milioni di euro.

Bonus Psicologo, c'è attesa per l'avvio ufficiale: richieste in crescita (circa 400mila), accesso limitato a pochi (poco più di 6mila); Bonus psicologo 2025, manca il decreto attuativo e slitta il click day: cosa sappiamo; La beffa del bonus psicologo 2025 fino a 1.500 euro l'anno.

Bonus psicologo 2025, quando è click day? Il ministero della Salute: “Nessun rinvio” - Il 25 luglio era la data attesa e rilanciata da organi ufficiali e di stampa per l'avvio delle domande. Da msn.com

Bonus psicologo 2025, manca il decreto attuativo e slitta il click day: cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bonus psicologo 2025, manca il decreto attuativo e slitta il click day: cosa sappiamo ... tg24.sky.it scrive