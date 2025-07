Bonus psicologo 2025 quando è click day? Il ministero della Salute | Nessun rinvio

Roma, 25 luglio 2025 - Slitta la data prevista per richiedere il Bonus Psicologo 2025 (il¬†'click day' era atteso per la giornata di oggi, venerd√¨ 25 luglio ). Cos√¨ come gi√† √® successo in passato, anche quest'anno la procedura ha registrato ritardi e ha costretto a rimandare l'avvio delle richieste all'INPS:¬†il motivo √® legato alla mancata definizione del decreto attuativo. Intanto va avanti la raccolta firme per portare in Parlamento la¬† proposta di legge di iniziativa popolare che prevede la possibilit√† di un finanziamento del Bonus Psicologo per il 100%. Ecco tutto quello che c'√® da sapere sul Bonus Psicologo e su come richiederlo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

¬© Quotidiano.net - Bonus psicologo 2025, quando √® click day? Il ministero della Salute: ‚ÄúNessun rinvio‚ÄĚ