Bonus nuovi nati da 1000 euro cambiano le regole per fare domanda | i nuovi termini per fare richiesta

La scadenza per richiedere il bonus Nuovi nati da 1000 euro è cambiata: l'Inps ha comunicato ci saranno 120 giorni di tempo dopo la nascita, non più 60. E chi ha avuto un figlio quest'anno ma non ha fatto domanda in tempo potrà recuperare fino al 22 settembre 2025. Il bonus è rivolto a tutti coloro che hanno un Isee familiare sotto i 40mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

