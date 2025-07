Bonus nido 2025 | ritardi nei rimborsi e scadenza INPS del 31 luglio

Una recente modifica normativa ha provocato grande confusione tra le famiglie italiane che aspettano il bonus nido 2025. Dal 4 aprile, infatti, l’INPS ha introdotto un nuovo criterio: chi invia la richiesta deve coincidere con l’intestatario delle fatture delle rette scolastiche. Questa novità ha rallentato drasticamente l’erogazione dei rimborsi, poiché la verifica della documentazione si . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: bonus - nido - rimborsi - inps

Bonus mamme 480 euro e non solo, ecco tutte le misure per le lavoratrici: carta per i nuovi nati, assegno unico, bonus asilo nido e congedi parentali potenziati - Non più briciole contributive, ma denaro sonante sul conto corrente. La svolta arriva dal Consiglio dei Ministri del 20 giugno, che ha trasformato radicalmente il sostegno alle mamme lavoratrici: addio all'esonero contributivo parziale, benvenuto al bonus diretto da 480 euro erogato dall'Inps in un'unica soluzione a dicembre 2025.

Bonus nido Inps da restituire: cosa sta succedendo - Il Bonus asilo nido va restituito: questa, in sintesi, l’istanza che l’ Inps ha inviato a decine di famiglie della provincia di Salerno.

Bonus nido, a luglio la scadenza per inviare i documenti delle rette: cosa fare e quando arrivano i pagamenti - Scade il 31 luglio 2025 il termine per caricare le ricevute delle rette dell’asilo nido pagate nel 2024; è il primo passo per accedere al Bonus nido 2025, che può arrivare fino a 3.

Bonus nido, cosa è cambiato per il rimborso: novità Inps Vai su X

Oggi mamme e bambini hanno manifestato davanti al Consiglio regionale del Piemonte per chiedere lo sblocco immediato del #BonusNido, #sospeso dall’INPS per chi frequenta baby parking e nidi in famiglia. Con una recente circolare, l’INPS ha escluso qu Vai su Facebook

Bonus Nido, rimborsi fermi per i nuovi requisiti: cosa sapere; Bonus nido, attenzione. Non lo pagano più se commetti questo errore; Bonus asilo nido 2025, rimborso bloccato se manca questo documento, ecco cosa è cambiato e come risolvere: circolare INPS.

Bonus Nido 2025 in ritardo, l’Inps risponde: a che punto sono i pagamenti dei rimborsi - Alcune famiglie lamentano che i pagamenti del bonus nido da parte dell'Inps sono in ritardo: l'Inps, che gestisce l'erogazione dei rimborsi, ha chiarito ... Secondo fanpage.it

Bonus nido rimborsi 2025/ Ancora ritardi, cosa succede? Risposta INPS - Ecco cosa sta succedendo e perché i pagamenti sono "sospesi" ... Da ilsussidiario.net