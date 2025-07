Bonifico non autorizzato il finto sms dei truffatori porta via 60mila euro a due anziani

Lucca, 25 luglio 2025 - Avevano architettato una truffa tanto sofisticata quanto spietata, facendo leva sulla paura e sulla fiducia di due anziani coniugi lucchesi, ma il loro piano è stato smascherato grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri della stazione di Lucca. Al termine di un’indagine complessa, i militari hanno denunciato quattro persone – un 49enne, una 46enne, un 21enne, tutti residenti a Napoli, e una 56enne di Volla – giĂ noti alle forze dell’ordine. Sono accusati di truffa aggravata in concorso. I fatti risalgono al marzo scorso, quando un uomo di 73 anni riceve un sms apparentemente inviato dalla sua banca, con toni allarmanti: viene segnalato un bonifico non autorizzato da 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Bonifico non autorizzato”, il finto sms dei truffatori porta via 60mila euro a due anziani

