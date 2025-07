Bonicelli cade dagli anelli | è in coma in Germania

Fino ad oggi era indicato come atleta di riferimento per l'Italia ai Mondiali di Los Angeles 2028 L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Bonicelli cade dagli anelli: è in coma in Germania

In questa notizia si parla di: bonicelli - cade - dagli - anelli

Ginnastica, Bonicelli cade agli anelli: operato al collo, è in coma farmacologico. L’Italia ritira il team maschile dalle Universiadi - Sono ore di apprensione per la ginnastica italiana. Durante un esercizio agli anelli alle Universiadi estive in corso a Essen, in Germania, Lorenzo Bonicelli – 23 anni – è caduto malamente durante un esercizio agli anelli, nella terza rotazione, rimanendo immobile a terra e lasciando da subito tutti con il fiato sospeso.

Universiadi, l'azzurro Bonicelli cade dagli anelli: coma farmacologico dopo l'intervento - Sono ore di grande apprensione a Essen, in Germania, dove sono attualmente in corso le Universiadi. L'atleta italiano Lorenzo Bonicelli, giovane ma veterano della ginnastica, è incorso in un grave infortunio durante l'esercizio agli anelli.

Cade dagli anelli: ansia per Lorenzo Bonicelli, operato alle vertebre cervicali - Sono ore di grandissima apprensione per le condizioni di salute di Lorenzo Bonicelli, ginnasta 23enne di Abbadia Lariana rimasto vittima di un grave infortunio alle Universiadi in corso di svolgimento a Essen, Germania.

Italia, terrore Bonicelli: cade dagli anelli, è in coma. Operato al collo d'urgenza, squadra ritirata Vai su X

24 Luglio 1908. Olimpiadi di Londra. Dorando Pietri vince la medaglia d'oro nella maratona. Contadino emiliano,159 centimetri di grande resistenza e corsa. Al km 32 è in seconda posizione a più di 4 minuti dal leader della corsa, quando viene informato dell Vai su Facebook

Lorenzo Bonicelli cade dagli anelli: operato al collo, è in coma. L'Italia ritira la squadra; Lorenzo Bonicelli, ginnasta cade dagli anelli alle Universiadi: è in coma farmacologico; Paura per Bonicelli, il ginnasta cade dagli anelli e finisce in coma.

Lorenzo Bonicelli cade agli anelli: è grave - Lorenzo Bonicelli è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico universitario Essen in Germania dopo essere uscito male nell'esercizio agli anelli, nella terza rotazione del concorso a squadre ... msn.com scrive

Bonicelli choc, l'atleta cade dagli anelli e finisce in coma. L'Italia si ritira - Nella serata di ieri, giovedì 24 luglio, il ginnasta azzurro è caduto durante la prova con gli anelli delle Universiadi che si stanno tenendo a Essen, in Ger ... Lo riporta affaritaliani.it