Bonicelli cade dagli anelli alle Universiadi | operato al collo è in coma

Lorenzo Bonicelli, 23enne atleta azzurro della ginnastica artistica, si trova in coma farmacologico. Il giovanissimo, volato a Essen in Germania per prendere parte alle Universiadi, è rimasto vittima di un grave infortunio nel corso della competizione. Durante la terza rotazione agli anelli il campione è uscito male cadendo duramente sulla pedana. Il giovanissimo è rimasto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bonicelli cade dagli anelli alle Universiadi: operato al collo, è in coma

Ginnastica, Bonicelli cade agli anelli: operato al collo, è in coma farmacologico. L’Italia ritira il team maschile dalle Universiadi - Sono ore di apprensione per la ginnastica italiana. Durante un esercizio agli anelli alle Universiadi estive in corso a Essen, in Germania, Lorenzo Bonicelli – 23 anni – è caduto malamente durante un esercizio agli anelli, nella terza rotazione, rimanendo immobile a terra e lasciando da subito tutti con il fiato sospeso.

