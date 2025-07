Massa Carrara, 25 luglio 2025 - Il 13 luglio scorso, a Podenzana, in provincia di Massa Carrara, un cittadino del posto ha rinvenuto in una sua proprietà un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale, probabilmente riaffiorato dal terreno in seguito a una violenta ondata di maltempo che ha colpito la zona. La pioggia intensa ha smosso il terreno, portando alla luce l’antico residuato bellico: una bomba a mano. Immediata la segnalazione ai carabinieri della Compagnia di Pontremoli, in particolare ai militari della Stazione di Aulla, che hanno attivato senza esitazione il protocollo di sicurezza previsto in casi simili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bomba della seconda guerra mondiale riaffiora dopo la pioggia: artificieri in azione a Pondenzana